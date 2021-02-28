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رغم سرقة حقيبتها.. أمريكية تنال ثناء الملايين لشجاعتها

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو لامرأة تحاول استعادة حقيبتها المسروقة من اللصوص أثناء فرارهم بالسيارة.

حيث التقطت إحدى كاميرات المراقبة مقطع فيديو، تظهر من خلاله امرأة أمريكية لم تكشف هويتها وهي تمسك بحقيبتها أثناء فرار اللصوص بالسيارة، حيث قامت السيارة بجر المرأة التي تخلت في النهاية عن حقيبتها.

وبعد فرار اللصوص قام بعض الأشخاص بالاقتراب من السيدة من أجل الاطمئنان على صحتها.

من جانبه قال زوج السيدة الأمريكية إنّها أصيبت ببعض الرضوض والجروح الخفيفة، وإنّ حالتها الصحية مستقرة.

وحظي مقطع الفيديو بمشاهدات كثيرة، حيث أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على شجاعة المرأة.

يُذكر أنّ الشرطة المحلية طلبت من الأشخاص الذين يملكون معلومات عن السيارة وصاحبها التواصل معهم؛ من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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