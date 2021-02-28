ميزة جديدة من تويتر تساعد المستخدمين على جمع الأموال

في إطار سعيها لمساعدة المستخدمين على تحصيل دخل من تغريداتهم أطلقت شركة تويتر ميزة Super Follow.

وتساعد الميزة الجديدة المستخدمين على تحصيل رسوم من المتابعين؛ لدعمهم بمحتوى إضافي أو لإنشاء مجموعات تُركز على اهتمامات محددة تهمهم.

ومن خلال الميزة الجديدة سيكون بإمكان الحسابات فرض رسوم مالية من أجل الوصول لتغريدات معينة، أو الاشتراك في ميزة الرسائل الإخبارية الخاصة بالحساب، مقابل رسوم شهرية تصل قيمتها لـ4.99 دولار أمريكي.

ولم تكتفِ توتير بطرح هذه الميزة، بل طرحت ميزة Communities التي تنافس ميزة Face Groups التي طرحتها فيس بوك، والتي تساعد المستخدمين على إنشاء مجموعات تتوافق مع ميولهم واهتماماتهم.

يذكر أنّ تويتر أكدت طرحها الميزات الجديدة لجميع المستخدمين خلال الفترة القادمة.

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