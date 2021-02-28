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ساعة صينية جديدة تعمل 25 يوماً بالشحنة الواحدة

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة زيبلير الصينية عن ساعة جديدة مقاومة للماء والغبار أطلقت عليها Vibe 3S.

وزودت الشركة الصينية الساعة الجديدة بشاشة لمسية مقاس 1.3 بوصة ودقة وضوح 360*360 بيكسل.

وستحتوي الساعة الجديدة على مستشعر لقياس معدل ضربات القلب، وتتميز بمقاومتها الماء والغبار وفق معيار IP67، مما يجعلها مناسبة للاستخدام أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

وستحتوي الساعة على بطارية قوية بسعة 280 ميللي أمبير تجعلها تعمل لمدة 25 يوماً خلال الشحنة الواحدة.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن موعد طرح ساعتها الجديدة في الأسواق العالمية ولا عن سعرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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