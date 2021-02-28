تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – مجموعة عملية مجانية مميزة وعروض حصرية لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق Photo Retouch لحذف أي جزء ترغبه من الصورة!

هل قمت سابقاً بالتقاط صورة مميزة لكنك لاحظت بعدها وجود شخص أو عنصر غريب بداخلها؟! ربما قد فكرت في إزالة ذلك لكن الصورة سوف تتضرر لذا تطبيق Photo Retouch سوف يقوم بالمهمة عبر إزالة أي جزء من الصورة بشكل ذكي دون أن يترك أثراً وراءه!

فقط قم بتحديد الجزء الذي تود حذفه وسوف يقوم التطبيق بشكل ذكي بإزالته، أيضاً هناك العديد من الأدوات الرائعة داخل التطبيق مثل تنعيم الجلد وتحسين البشرة وإضافة الفلاتر وغير ذلك. اشترك من داخل التطبيق واحصل على 3 أيام مجانية من الاستخدام لكن لا تنس إلغاء الإشتراك قبل انتهاء الأيام المجانية !

المبرمج: Junfeng

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Poppinz Family Organizer – تطبيق عائلي مميز!

تطبيق Poppinz Family Organizer يتيح لك التواصل مع أفراد أسرتك بشكل رائع، من خلال التطبيق تستطيع تحديد مواعيد وأحداث ومهام وقوائم ومشاركتها مع أفراد العائلة والذي يتيح لهم التطبيق حسابات خاصة بهم.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Hollycool محرر فيديو احترافي

تطبيق مميز لتحرير الفيديو بشكل احترافي مع كافة الأدوات التي تحتاجها من قص ودمج وإعادة تدوير وضبط الألوان وتعديل الإضاءة والتشبع والسطوع وإضافة النصوص والتأثيرات الحركية والصوتية وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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متصفح PPBrowser – أفضل متصفح لتشغيل الفيديو

هل تستمتع بمشاهدة الأفلام والمسلسلات ومقاطع الفيديو على صفحات الإنترنت والمواقع المختلفة؟ متصفح PPBrowser سيكون أفضل أداة لك، فهو متصفح مخصص من أجل تحسين تجربة الفيديو على الإنترنت ويدعم العديد من المزايا مثل حجب الإعلانات، وتشغيل الفيديو في الخلفية، وميزة صورة في صورة، وغير ذلك من الخيارات المميزة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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Wix Owner لإنشاء مدونات ومواقع وتطبيقات ويب

هي خدمة مجانية تتيح لك إنشاء المدونات ومواقع الإنترنت والمتاجر الإلكترونية والتطبيقات المعتمدة على الويب مجاناً من خلال قوالب جاهزة وبخطوات سهلة لا تحتاج إلى خبرة مع العديد من الأدوات للإدارة والتعديل على مشروعك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Video Trim لتقطيع الفيديو

هو تطبيق بسيط وسهل الاستخدام يتيح لك تقطيع أي مقطع فيديو في ثواني معدودة، التطبيق ينجز المهمة بدقة وسلاسة ويمكنك قص وتقطيع الفيديو دون الاستعانة بتطبيقات تحرير الفيديو المعقدة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق طليق Taleek لتعلم اللغات من الصفر

هو تطبيق تعليمي مميز يتيح لك تعلم العديد من اللغات مثل: الإنجليزية، الفرنسية، الأسبانية، الألمانية، التركية، الروسية، الصينية. التطبيق يضم مقاطع فيديو لمعلمين حقيقيين يشرحون جوانب اللغة المختلفة من البدايات وحتى مستويات متقدمة مع أسئلة وملفات PDF عبارة عن ملخصات وملاحظات.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق مصمم الشعارات والتصميمات

هو تطبيق يمكن من خلاله تصميم الشعارات والكروت وأي تصميمات أخرى تريدها، التطبيق يحتوي على خلفيات وقوالب جاهزة بالإضافة إلى أكثر من 100 خط والعديد من الأدوات لتعديل النصوص والتصميم وحفظه بالشكل المناسب للطباعة أو المشاركة.

السعر : مجاني لفترة محدودة