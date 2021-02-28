كورونا يُشكل خطراً على حياة المدخنين

أكد البروفيسور الألماني شتيفان أندرياس خطورة فيروس كورونا على المدخنين، وقال إنّ المرض قد يتخذ مساراً خطيراً لديهم يؤدي لوفاتهم.

وبرر الطبيب الألماني المختص بأمراض الباطنة والرئة الأمر بالضرر الذي يسببه التدخين على الأهداب الموجودة في الرئة، والتي تعمل على توجيه المخاطر وبقايا البكتريا للأعلى ليتم طردها عبر السعال.

بالإضافة لأنّ التدخين يسبب التهابات في المسالك التنفسية، ويجعل البكتريا تستقر فيها بكل سهلة.

وأكد الطبيب الألماني أنّ السجائر الإلكترونية التي تلقى رواجاً عالمياً خلال هذه الفترة تترك نفس الآثار.

ولتجنب هذه المخاطر دعا شتيفان أندرياس الناس للإقلاع عن التدخين، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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