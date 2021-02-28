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ديك مصارعة يقتل صاحبه في الهند

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت بلدة لوتونور الواقعة في ولاية تيلاغانا الهندية حادثةً مؤسفةً للغاية، حيث توفي رجل هندي بعدما ضربه ديكه الذي كان يجهزه لمصارعة ديك آخر.

وقال شهود عيان إنّ الرجل وضع في قدم الديك سكيناً، ليفاجأ بهجوم الديك عليه، الأمر الذي أدى لإصابته بجرح خطير في الفخذ.

وعلى الفور قام الحاضرون بإسعاف الرجل الذي لم تكشف هويته إلى أحد مستشفيات الولاية ليفارق الحياة فيه.

من جانبها قالت الشرطة الهندية إنّها وضعت الديك في إحدى مزارع الدواجن، وبدأت عمليات البحث عن الأشخاص المنظمين لهذا النوع من المصارعة.

يذكر أنّ مصارعة الديكة ممنوعة في الهند، إلّا أنّها مازالت منتشرة في بعض المناطق القروية من ولاية تيلانغانا وآندرا براديش، وكارناتاكا، وعدد من الولايات الأخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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