وائل شرف يفاجئ عشاقه باعتزال التمثيل

فاجأ الفنان السوري وائل شرف المشهور بدور العكيد معتز في مسلسل باب الحارة عشاقه بإعلانه اعتزال التمثيل، حيث نشر على حسابه الرسمي في إنستجرام صورةً له وعلّق عليها بالقول: قررت اعتزل التمثيل، توقعاتكم عني.

وحظي المنشور بردود كبيرة، حيث رفض عشاق النجم السوري قراره، وعبّروا عن رغبتهم بمشاهدته في الدراما السورية بأدوار جديدة، كما شكك البعض الآخر، وقالوا إنّ الأمر مجرد دعابة منه ليكتشف محبة الجمهور له.

وكان الفنان السوري قد سافر لبريطانيا مؤخراً من أجل دراسة الإخراج السينمائي، قبل أن يعود لبلده سوريا من أجل تصوير مشاهده في مسلسل هوا أصفر الذي سيجمعه بسلاف فواخرجي ويوسف الخال.

يذكر أنّ المسلسل الجزائري السوري “ورد أسود” كان آخر الأعمال التي قدمها النجم السوري.

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