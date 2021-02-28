شركة Doogee تُطلق هاتفاً قوياً ببطارية عملاقة

أعلنت شركة Doogee الصينية عن هاتف جديدٍ بمواصفات مميزة أطلقت عليه S86.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio P50، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة مقاس 6.1 بوصة ودقة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية عملاقة بسعة 8500 ميلي أمبير تجعل الهاتف يعمل لمدة يومين، مستشعر للبصمات، واي فاي، وبلوتوث، ومنفذ USB-C.

يذكر أن الشركة الصينية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 299 دولارا أمريكيا.

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