رؤية تعلن عن تطبيقها للهواتف النقالة

أعلنت جمعية رؤية لهواة الفلك، توقيعها اتفاقية رعاية تقنية مع شركة سديم التقنية لرعاية الجمعية في الجانب التقني، بهدف إطلاق تطبيق رؤية للهاتف المحمول هو باكورة هذا التعاون التقني في الفترة القادمة، كما ستقوم الشركة بتصميم شعار و هوية بصرية جديدة و توفير الذعم التقني اللازم للتطبيق و الموقع الرسمي للجمعية.

وأوضحت الجمعية، حول التوقيع الذي جرى في بنغازي، أن تطبيق رؤية سيكون مُتوفرا خلال المدة القادمة عبر أنظمة IOS و Android ليوفر سهولة و سلاسة وصول المعلومات للمتابع بشكل أفضل و يُحسن من نوعية المنشورات التي يُفضلها كل مستخدم.

وسيحتوي التطبيق على عدد من الخدمات التي تُهم المتابع سواء الفلكية أو الخاصة بأحوال الطقس و سيوفر تجربة فريدة و مريحة للمتابعين.

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