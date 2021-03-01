أعلنت مصادر فنية في مصر، وفاة الفنانة أحلام الجريتلي عن عمر ناهز الـ 73 عامًا، فهي من مواليد 20 فبراير 1948.

ونشر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنان عزوز عادل، الخبر عبر حسابه على الفيسبوك،: “البقاء لله تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي ‫رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان”.

وشاركت الفنانة الراحلة، في الكثير من الأعمال الفنية، منها: “حكايات المدندش، من أطلق الرصاص على هند علام، السندريلا، الفتوة، البرنس” وغيرها، وآخر أعمالها مسلسل “اللعبة 2”.

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