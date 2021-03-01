قسم أطفال الأورام بالطبي قائم على 70% من التبرعات

كشفت المسؤولة عن صيدلية قسم أورام الأطفال بمركز طرابلس الطبي سارة الجميل في تصريح للرائد الاثنين، أن القسم يعاني من نقص شديد في كل مواده، لافتة إلى أن القسم يعمل بنسبة أكثر من 70% من التبرعات.

وقالت الجميل عن الصيدلية إن من أبسط الإمكانيات المفقودة بالقسم القفازات الطبية، والمحاليل الوريدية، والأدوية العامة الموجودة لا تغطي احتياجات القسم بالكامل، مؤكدة عدم توفر الأدوية الكيماوية بتاتاً.

وأضافت الجميل أن سنة 2020 تأثر القسم بنقص التبرعات بشكل كبير، موضحة أنهم يقومون بكتابة الجرعات لأهالي المصابين لتوفيرها، والتي هي مكلفة كثيراً مع ظروف البلاد والزيادة في الأسعار.

وبينت الجميل أن القسم به إيواء، وبعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، أصبح يجب دخول حالات الإيواء مع مرافقيهم بمسحة كورونا للأب والأم والطفل، ذاكرة أن عدد الموجدين حالياً بالإيواء 32 مريضا.

يُشار إلى أن مدير المعهد القومي لعلاج الأورام محمد الفقيه كشف، الأربعاء الماضي في تصريحات له، الأرقام المطلوبة لشراء أدوية الأورام، ولا تتناسب مع ما خصصه الرئاسي بعد تغيير سعر الصرف، موجهاً نداء استغاثة لصناع القرار بتحويل المبالغ المطلوبة للشركات المصنعة.

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