قبل حجزه.. دليل شامل بالإجراءات الضرورية لتلقي لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن بدء التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لحجز لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار خطتها للتصدي للوباء العالمي.

ويتعين على الأشخاص الراغبين في تلقي لقاح كورونا أن يلتزموا بمجموعة من الإجراءات الضرورية قبل وأثناء وبعد التطعيم، يستعرضها “الكونسلتو” في الصفحات التالية، وفقًا لموقع “Health.pa”

نصائح ضرورية قبل تلقي لقاح كورونا

– معرفة ما إن كان اللقاح مناسبًا لحالتك الصحية أم لا.- البقاء في المنزل قدر الإمكان قبل الحصول على اللقاح، منعًا للإصابة بعدوى كوفيد-19 خلال هذه الفترة.

– الاطلاع على المعلومات المتعلقة بلقاح كورونا قبل التطعيم، مثل مواعيد الحصول على الجرعات وآثاره الجانبية.

– الحصول على قسط كافٍ من النوم قبل أخذ اللقاح، لتحسين كفاءة الجهاز المناعي.

– تناول وجبة متكاملة قبل التوجه لأخذ اللقاح، لأنه لا يفضل الحصول عليه على معدة فارغة.

– ارتداء الكمامة الطبية وتعقيم اليدين بالمطهر الكحولي والابتعاد عن الازدحام أثناء التوجه لأخذ اللقاح.

– ارتداء الكمامة الطبية.

– مطالبة الطبيب الذي يعطيك اللقاح بارتداء الكمامة إذا لم يكن يرتديها.

– أخذ بطاقة تفيد بالحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مدون عليها موعد تلقي الجرعة الثانية.

– الحصول على ورقة توضح فوائد اللقاح والآثار الجانبية الناتجة عنه.

– متابعة الحالة الصحية بعد تلقي اللقاح لمدة 24 ساعة.

– في حالة ظهور أي آثار جانبية، يجب استشارة الطبيب فورًا.

– معرفة موعد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

المصدر: الكونسلتو

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