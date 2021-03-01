ما هي أكثر الهواتف مبيعًا في عام 2020؟ إليك القائمة

صدر اليوم تقرير يوضّح أكثر الهواتف مبيعًا في عام 2020 المنصرف، والتقرير قد أوضح لنا أن ثلاث شركات فقط هي التي ظهرت في هذه القائمة وهم سامسونج، شاومي وأبل، هذا في حين أن ظهور شاومي كان ضعيفًا بشكل نسبي.

أكثر الهواتف مبيعًا في عام 2020

طبقًا للمعلومات الصادرة عن شركة البحوث السوقية Omdia، هاتف آيفون 11 كان الهاتف الأكثر مبيعًا في عام 2020 بمتوسّط 64.8 مليون هاتف ذكي، في حين أن المركز الثاني، الثالث، السابع والتاسع كانت محجوزة أيضًا لأبل، وهي التي باعت 24.2 مليون وحدة من هاتف SE 2 الجديد، 23.3 مليون وحدة من آيفون 12، و16.8 و14.8 مليون وحدة من هاتفيّ آيفون 12 برو ماكس وآيفون 12 ميني على الترتيب!

أما عن سامسونج فقد سيطرت على أربع مراكر بهواتف جالكسي A51، جالكسي A21s، جالكسي A01 وجالكسي A11 وهي المراكز الرابع، الخامس، السادس والثامن!

أما عن شاومي فقد ظهرت بهاتف واحد فقط وهو ريدمي نوت 9 برو في المركز التاسع! يظهر لنا تقهقر واضح لشركات مثل أوبو وريلمي والتي لم تظهر بأي هاتف، هذا في مقابل ظهور أضعف من المتوقع لهواتف شاومي وريدمي بالرغم من النجاح الذي حققته الشركة في العام السابق! ما رأيك؟ وهل تمتلك هاتف من الهواتف المذكورة في هذا المقال؟ شاركنا الآن في التعليقات!

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