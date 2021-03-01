سامسونج ستعيد إطلاق هاتف جالكسي F62 في باقي البلدان باسم جالكسي M62

أعلنت سامسونج منذ فترة ليست بطويلة عن جهاز جالكسي F62، وهو ضمن سلسلة جالكسي F التي تطلقها سامسونج في السوق الهندي على وجه الخصوص، وتميّز هذا الهاتف من نواحي عديدة، أبرزها قدومه مع طارية ضخمة بسعة 7,000 ملي أمبير، وحسبما علمنا، سامسونج تخطط لإطلاق الهاتف عالميًا بعد كونه حصريًا للهند نحت اسم جالكسي M62 ضمن سلسلة جالكسي M الناجحة.

هاتف جالكسي F62 قام تحت اسم جالكسي M62

الهاتف سينطلق عالميًا ضمن سلسلة جالكسي M، وسيحمل نفس الاسم الرقمي، حيث سيطرح بالاسم جالكسي M62، هذا في حين أن الهاتف سيحافظ على نفس مواصفاته ضمن الإطلاق العالمي، وأهمها طبعًا البطارية ذات السعة الضخمة 7,000 ملي أمبير!

الهاتف سيتم إطلاقه في ماليزيا في بدايات شهر مارس، وهذا طبقًا للإعلان الدعائي التالي الذي ظهر بالفعل على حساب سامسونج هناك. ولا توجد معلومات بعد عن موعد توفره في باقي البلدان بما في ذلك الوطن العربي.

مواصفات هاتف جالكسي M62

الهاتف قادم مع شاشة 6.7 بوصة بدقة FHD+ من نوع أموليد، مع معالج إكسينوس 9825 جنبًا إلى جنب مع 6/8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، أضف إلى ذلك كاميرا خلفية رباعية بدقة 64+12+5+5 ميجابيكسل.

الهاتف يقدّم كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، ويحمل البطارية المشهورة بسعة 7,000 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 25 واتّ، وكما أسلفنا الذكر فنقطة التسويق الرئيسية لهذا الهاتف هي البطارية! ما رأيك؟ وهل تفكر في اقتناء هاتف جالكسي M62؟ شاركنا الآن في التعليقات.