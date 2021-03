زوجان يبيعان طفلتهما لتأمين علاج ابنتهما الأخرى

تقارير إخبارية أفادت أن زوجين من الفقراء أقدما على واقعة صدمت الرأي العام في الهند بعد أن أقدما على بيع طفلتهما مقابل مبلغ زهيد من المال.

وأوضح موقع “إنديا توداي” أن رجل وامرأته يقطنان في ولاية أندرا براديش جنوبي شرقي الهند لم يجدا مناصا سوى بيع ابنتهما البالغة من 12 عاما لتأمين بعضا من تكاليف علاج شقيقتها التي تكبرها بأربع أعوام.

وأشار الموقع إلى أن شخصا يدعى تشينا صبيها هجرته زوجته، فقرر أن يستغل الضائقة المادية لأولئك الزوجين ليدخل معهما في مفاوضات لشراء ابنتهما حتى تصبح زوجته لاحقا.

وكان الزوجان قد طلبا في البداية مبلغ 25 ألف روبية، ولكن بعد نقاش وأخذ ورد قبل الزوجين أخذ 10 ألف روبية أي ما يعادل 136 دولار أميركيا تقريبا.

وفي ليلة الأربعاء الماضي، حضر صبيها إلى منزل الطفلة حيث اصطحبها إلى منزل أحد أقاربه تمهيدا لعقد قرانه عليها في وقت لاحق.

ولكن بكاء الطفلة المرير جعل الجيران يشكون أن ثمة خطب ما مما جعلهم يستدعون الشرطة والتي سارعت إلى إيداع الفتاة في أحد مراكز رعاية الطفولة بعد أن علمت بقصتها.

أما “الشاري” فقد جرى اعتقاله، بينما برر أهل الطفلة بيعهما لفلذة كبدهما بحاجتهما إلى المال لتأمين علاج ابنتهما الأخرى التي تعاني من مرض في الجهاز التنفسي.

