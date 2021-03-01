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الوافي: بلدي سبها قرر تعليق الدراسة والمناشط الاجتماعية لمدة أسبوعين بعد ارتفاع الإصابات

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال الناطق باسم المجلس البلدي سبها أسامة الوافي، في تصريح للرائد الاثنين، إن البلدية قررت إغلاق المدارس والجامعات والمناشط الاجتماعية لمدة أسبوعين، بعد ارتفاع أعداد الإصابات التي بلغت 63 حالة في بعض الأيام.

وأضاف الوافي، أن قرار الإغلاق جاء بتوصيات لجنة مكافحة كورونا بالبلدية، وسيكون هناك إغلاق لمدة أسبوع في القطاعات المؤسساتية إلى حين ترتيب العمل داخلها، من بينها مصلحة الجوازات، وستعمل المصارف داخليا وتتعامل مع مندوبي المحلات الإدارية؛ لتوزيع مرتبات المواطنين.

يذكر أن مدن الجفرة قررت الإغلاق الجزئي وتوقف النشاطات الاجتماعية داخلها؛ بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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