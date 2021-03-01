جهاز تطوير المراكز الإدارية يعلن الانتهاء من صيانة مبنى مركز مصراتة الطبي

أعلن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، الاثنين، وضع اللمسات الأخيرة بعد الانتهاء من أعمال صيانة وتطوير المركز الطبي بمدينة مصراتة بمساحة إجمالية 27 ألف متر مربع وسعة سريرية 420 سرير.

وأوضح الجهاز -على صفحته الرسمية- أن المشروع يتكون من عدة مباني، الأول يتضمن أقسام الجراحة والباطنة والمختبرات، والثاني قسم العمليات الرئيسي بالمستشفى و5 صالات عمليات بجميع مرافقها وقسم العناية المركزة بصالتين و4 حجرات فردية بـ 18 سريرا، وقسم الأشعة يشمل 4 صالات للأشعة وصالة خاصة بجهاز التصوير بالكمبيوتر وقسم التعقيم وقسم التشخيص يشمل المناظير وأجهزة الموجات فوق الصوتية وجهاز أشعة خاص بأمراض النساء.

وبين الجهاز أن المبنى الثالث يحتوي على أقسام إيوائية للعيون والأنف والحنجرة والأطفال وأمراض النساء والولادة وجناح خاص بعمليات القلب، وصالتين للقسطرة وقسم العناية المركزة للقلب والباطنية بعدد 16 سريرا، والمبنى الرابع يحتوي على قسم عمليات الولادة بصالتين، والخامس خاص باستقبال أمراض القلب والعيادات الخاصة بأمراض القلب الخاص بحديثي الولادة بعدد 22 حاضنة والعيادات الخاصة بحديثي الولادة.

كما ذكر الجهاز أن المبنى السادس يحتوي على قسم العيادات لأمراض النساء والولادة بعدد 8 حجرات وقسم الملاحظة والمتابعة للولادة بعدد 17 سريرا، ومبنى وحدة الرنين المغناطيسي ومبنى الاستقبال الرئيسي، لافتاً إلى تنفيذ مبنى المطبخ والكافتيريا وتنفيذ 14 مصعدا ونفق أرضي يربط المطبخ بمباني المستشفى ومنظومات “تكييف مركزي، الاتصالات والمنادة العامة، الغاز الطبي، إنذار الحريق، التحكم والتشغيل، المعلوماتية والأقمار الصناعية والراديو والهواتف، استدعاء التمريض لكل الأقسام”.

يُشار إلى أن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية أعلن في 2 ديسمبر العام الماضي الانتهاء من تنفيذ مبنى مجمع العيادات الصحية الغرارات ببلدية سوق الجمعة.

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