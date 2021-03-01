بينها جزيرة الثعابين وكهف لاسكو.. 9 أماكن ممنوع زيارتها

توجد العديد من الأماكن السياحية في العالم والتي يستمتع الناس بزيارتها أثناء العطلات السنوية، لكن ماذا عن أماكن لا يُنصح بزيارتها لشدة خطورتها.

جزيرة الثعابين في البرازيل: تعد جزيرة الثعابين في البرازيل واحدة من أكثر الأماكن التي لا يسمح ولا ينصح بزيارتها، فهي موطن لأكثر الثعابين فتكًا في العالم، وتقول بعض التقارير أن هناك ثعبانا على الأقل في كل متر مربع في هذه الجزيرة، ولأسباب تتعلق بالسلامة لا تسمح الحكومة البرازيلية بأي زوار لهذه الجزيرة، وفي حال كان هناك زيارات من أجل البحث والدراسة فيجب أن يكون معهم طاقم من الأطباء.

قبر تشين شي هوانغ في الصين: وهو قبر أول إمبراطور للصين وقد اكشتفه المزارعون لأول مرة في عام 1974، ومنذ ذلك الحين اكتشف علماء الآثار حوالي 2000 جندي من الطين ويتوقع أنه لا يزال هناك 8000 آخرين، وقد منعت الحكومة الصينية علماء الآثار من لمس قبر الإمبراطور الذي تم إغلاقه في عام 210 قبل الميلاد ويرجع هذا القرار إلى احترام الموتى، بالإضافة إلى الخوف من إمكانية إتلاف القطع الأثرية القديمة.

تشيرنوبل في أوكرانيا: في 26 أبريل من عام 1986 وقع انفجار تشيرنوبل بأوكرانيا، ليصبح بعد ذلك هذا الانفجار أسوأ حادث نووي في التاريخ، وعلى الرغم من أنه من المستحيل تحديد عدد الوفيات إلا أن الخبراء يتوقعون وصولها إلى مليون شخص سيموتون بسبب السرطان الناجم عن الإشعاعات النووية، وعلى الرغم من مرور أكثر من 30 عامًا على الكارثة لا تزال المنطقة تخضع للتنظيف ويتوقع أحد الخبراء أن تلك المنطقة لن تكون صالحة للسكن لمدة 20 ألف عام.

منطقة 51 نيفادا: لم تعترف الحكومة الأمريكية بوجودة المنطقة 51 في نيفادا حتى عام 1992، وهي عبارة عن قاعدة عسكرية أمريكية لم يُعرف حتى الآن نوع البحث الذي يجريه الجيش الأمريكي في هذه المنطقة، لكن الإدعاءات تشير إلى أنه تجري هناك دراسات النشاطات الفضائية، هناك حراسة أمنية مشددة ولا يسمح لأي أحد بالوصول إلى تلك المنطقة.

جزيرة سينتينيل الشمالية في الهند: يعتقد أن قبيلة سينتينيلز كانت موجودة منذ 60 ألف عام، وهي واحدة من القبائل والمجتمعات الأخيرة التي ظلت معزولة تمامًا عن المجتمعات الخارجية، في 2006 انجرف قارب اثنين من الصيادين نحو الجزيرة وقامت القبيلة بقتلهما على الفور، كما تدور الشائعات أن القبيلة تقوم بإطلاق السهام على المروحيات العابرة، وقد وافقت الحكومة الهندية على عدم محاولة أي اتصال بهذه القبيلة.

أرشيف الفاتيكان السري: 53 ميلًا من الأرفف التي تحتوي على وثائق تتعلق بالكنيسة الكاثوليكية بعضها يعود إلى القرن الثامن عشر، كما يوجد فيها بعض القطع الأثرية، مثل رسالة من ماري ملكة اسكتلندا تتوسل البابا سيكستوس الخامس لإنقاذها، تم فتح الأرشيف للباحثين في عام 1881 لكن ليس من السهل الحصول على تصريح بالدخول، ولا يسمح بدخول أكثر من 60 باحثًا مرة واحدة.

قلعة فورت نوكس: تعتبر خزائن فورت نوكس موطن لمعظم احتياطي الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية، ربما هي المكان الأكثر والأشد حراسة في هذا الكوكب، لا يمكن لموظف واحد الوصول إلى الخزائن فكل موظف يعرف رمزا واحدا فقط، وبالتالي يجب دخول مجموعة من الموظفين لكي يكملوا بعضهم البعض.

قبو سفالبارد للبذور: يمتد هذا القبو لأكثر من 320 قدما في جبل بين النرويج والقطب الشمالي، يحتوي بداخله على مجموعة ضخمة من البذور وهو مصمم لتحمل الكوارث الطبيعية، يفتح القبو أبوابه عدة مرات خلال العام ويسمح لعدد محدود من المودعين تسليم البذور، التي يتم تخزينها تحسبًا لأي كارثة تحل بالعالم، يضم 890 ألف عينة بذور من مختلف دول العالم.

كهف لاسكو في فرنسا: في عام 1940 تم العثور على لوحات تعود إلى فترة ما قبل التاريخ، وأصبح هذا الكهف موقًعا سياحيًا بعد الحرب العالمية الثانية، وبدأ أول أكسيد الكربون الناتج عن أنفاس الزائرين في إتلاق اللوحات ونتيجة لذلك تم حظر الزوار من الدخول في عام 1963 ويسمح للباحثين فقط بدخوله.

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