أفضل المصابيح المكتبية المُتاحة للشراء في 2021

المصابيح المكتبية تعتبر من الأدوات التي يفضل اقتنائها ووضعها على أي مكتب وبخاصة أن هذه المصابيح مرنة وساطعة وتبدو أنيقة جداً على أي طاولة أو أي سطح مكتب، كما أنها توفر إضاءة ساطعة ومريحة للعين لأنها تأخذ وضعية رائعة تسهل عملية وضعها على المكتب وهذه الأمور، على العموم حتى لا نطيل، ففي هذه القائمة جمعنا أفضل المصابيح المكتبية التي تناسب بيئات المكاتب وكذلك بيئات المنزل، كما أن المصابيح التي معنا في هذه القائمة تتمتع بحس عالي من جماليات التصميم والأناقة بحيث أنه بغض النظر عن ذوقك الشخصي فيوجد مصباح في هذه القائمة سيكون مناسب بالنسبة لك.

أفضل المصابيح المكتبية لهذا العام:

1. TaoTronics TT-DL16 Stylish LED

نبدأ بهذا المصباح المقدم من طرف TaoTronics والذي يعتبر أحد أفضل المصابيح المكتبية المتاحة للشراء حالياً، يحتوي هذا المصباح على ستة مستويات من السطوع وخمسة درجات مختلفة للضوء، منها الضوء الأبيض الدافئ والأبيض الناعم وضوء النهار وغيره، من مميزات هذا المصباح أنه بفضل إعداد الذاكرة المتقدمة يمكنك حفظ إعدادات درجة الحرارة والسطوع المفضلة لديك، هذا المصباح ذو مظهر أنيق وعصري وعملي والقاعدة والرأس والرقبة كلها قابلة للدوران لذا يمكنك التكيف مع جميع الزوايا حسب نشاطك، وللإشارة أيضاً تحتوي القاعدة على منفذ USB للسماح لك بشحن جهازك المحمول في أي وقت، يبلغ سعر المصباح 89.99 دولار.

لشراء المصباح من أمازون العالمي: هذا الرابط

لشراء المصباح من أمازون الإمارات: هذا الرابط

2. Lumiy Lightblade LED Lamp

بفضل وجود مزايا توفير الطاقة، يعد هذا المصباح أحد أفضل المصابيح المكتبية الموجودة في السوق، يعبر هذا المصباح مزيج رائع من المظهر والأداء مع رأس محوري متعدد الاتجاهات يتيح التحكم الكامل في اتجاه الضوء، كما هو الحال مع المصباح السابق يحتوي هذا الأخير على منفذ USB لشحن الهاتف الذكي، يحتوي المصباح أيضاً على مستشعرات مدمجة مباشرة في قاعدة المصباح كما أن به مؤشر تجسيد اللون، لدى هذا المصباح إمكانية تحديد قدرة المصباح على عرض أي كائنات مكتبية بالألوان الكاملة بدقة تحت المصباح، يبلغ سعر هذا المصباح 59.95 دولار.

لشراء المصباح من أمازون العالمي: هذا الرابط

لشراء المصباح من أمازون الإمارات: هذا الرابط

3. Lampat LED Desk Lamp

إذا كانت مسألة حماية العين والتخصيص من الأمور الرئيسية التي تبحث عنها عند محاولة شراء أحد المصابيح المكتبية فأنصحك جداً بهذا المصباح المقدم من طرف Lampat والذي يتميز بأربعة أوضاع للإضاءة وخمسة مستويات من السطوع يمكن تعديلها عبر عناصر تحكم تعمل باللمس، تحاكي لمبة LED بمهارة الضوء الطبيعي ويتميز بمؤشر تجسيد اللون بأكثر من 90 مما يعني أنه يضيء اللون بدقة تكاد تكون أقرب إلى الواقع، كما أنه موفر للطاقة، هذا المصباح مرن حيث ينحني الذراع الخاص به للأمام حتى 40 درجة ويمتلك رأس المصباح إمالة قابلة للتعديل تصل إلى 140 درجة، وكما هو الحال مع المصابيح الأخرى فهذا المصباح بإمكانه شحن الهاتف، يبلغ سعر هذا الأخير 29.99 دولار.

لشراء المصباح من أمازون العالمي: هذا الرابط

لشراء المصباح من أمازون الإمارات: هذا الرابط

4. PHIVE LED Desk Lamp

يوفر هذا المصباح إضاءة وظيفية مصممة بشكل فريد وثابت، يتميز هذا المصباح بمشبك قابل للتعديل بدرجة عالية يمكن تثبيته على حافة أي مكتب، يتضمن هذا المصباح أنماط إضاءة منفصلة وستة أوضاع تخفيت مختلفة، تساعد لوحة اللمس المدمجة في ضبط كل من أوضاع الإضاءة والتعتيم، من أهم مميزات هذا المصباح أنه موفر للطاقة بجانب وجود ميزة حماية عيون المستخدم من خلال لوحة توجيه ضوئية مبتكرة تساعد على منع وميض الضوء والتوهج الضار، يبلغ سعر هذا المصباح الرائع 69.99 دولار.

لشراء المصباح من أمازون العالمي: هذا الرابط

5. BenQ e-Reading LED

نأتي الآن للمصباح الأغلى في هذه القائمة والمقدم من طرف BenQ، هذا المصباح مخصص للقراءة كما أنه يعتبر إضافة مثالية لمكتب أي شخص أو حتى للطلاب الذين لديهم عادات دراسية في وقت متأخر من الليل، يتحمل هذا المصباح العمل حتى فترات طويلة دون وجود أي مشاكل وهذا ما يجعله أحد أفضل المصابيح المكتبية الموجودة في السوق، يساعدك هذا المصباح في الحصول على تجربة خالية من الوميض لا تضر عينيك أو تسبب التعب، كما يوفر المستشعر المحيط المدمج لمسات مختلفة متعددة على حلقة التحكم لاكتشاف مستوى سطوع الغرفة تلقائياً وضبط السطوع وفقاً لذلك عندما يتعلق الأمر بالتموضع، يبلغ سعر هذا الأخير 172.41 دولار.

لشراء المصباح من أمازون العالمي: هذا الرابط

لشراء المصباح من أمازون الإمارات: هذا الرابط