جوجل تحذّر: حفظ الصور على تطبيق صور جوجل قد يؤدي إلى تضررها ونقص جودتها!

لعل تطبيق صور جوجل يمثل واحدة من أكثر خدمات جوجل استخدامًا، وهذا لأن هذه الخدمة المجانية تتيح لك حفظ صورك والوصول إليها من أي مكان حول العالم ومن أي جهازك وذلك مجانًا، أو كان مجانًا، هذا حيث أننا شاركناكم “تحذير هام – خدمة صور جوجل Google Photos لن تقدم لك سعة تخزين غير محدودة بداية من يونيو 2021” واليوم يبدو أنه قد جدّ جديد في هذه القضية.

جوجل لا تريدك أن تحفظ صورك مجانًا على تطبيق صور جوجل!

تقوم جوجل بإرسال قائمة بريدية للمشتركين فيما يتعلّق بأخبار ومستجدات تطبيق صور جوجل، وهذا أمر طبيعي، خصوصًا أن الوضع قد صار حرجًا بشكل واضح بعدما أكدت جوجل أنها ستوقف الاستخدام المجاني للتطبيق في يونيو المقبل، لكن الشركة قد اتخذت خطوة غبية إضافية، هذا حيث أنها قد أعلنت أن حفظ صورك مجانًا بجودة High Quality التي تقدمها جوجل منذ سنوات سيساهم في خفض جودتها في النهاية!

أرسلت جوجل الصورة التالية في الرسالة للمشتركين، وخلالها أكدت أن هذا هو الفرق بين الدقة الأصلية لصورتك وبين الدقة التي ستحصل عليها عند استخدام وضع الصور عالية الجودة المجاني High Qualtiy!

الغريب أن جوجل وطوال السنوات السابقة كانت تسوّق لهذا الوضع المجاني لحفظ الصور، وسابقًا قد أكّد مؤسس الخدمة، وأحد موظفي جوجل، أن الدقة التي ستحصل عليها هي الدقة الأصلية وذلك عند استخدام الخدمة، لكن يبدو أن جوجل قد تراجعت عن هذا الكلام.

التفسيرات تقول أن جوجل كانت تتيح هذا الوضع المجاني لحثّ المستخدمين على رفع صورهم باستمرار، وهي الصور التي تستخدمها جوجل في تدريب قدرات الذكاء الاصطناعي الخاص بها، ويظهر لنا أن جوجل قد اكتفت من هذه التجارب! — في يونيو المقبل سيتم إيقاف خاصية رفع الصور مجانًا بدقة High Quality وسيكون عليك أن تدفع لكي تحصل على مساحة تخزينية إضافية تكفي صورك.