مركز مكافحة الأمراض يعلن فتح منظومة التسجيل للقاح كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الاثنين، فتح التسجيل في المنظومة المخصصة لتلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح مدير المركز بدر الدين النجار، خلال مؤتمر صحفي، أن الأولوية في أخد التطعيم ستكون للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد النجار على ضرورة تسجيل المواطنين في المنظومة حتى يتحدد الزمان والمكان المخصص لأخد اللقاح، لافتاً إلى أن الحملة ستشمل جميع من يعيش في ليبيا سواء كانوا مواطنين أو مقيمين .

يشار إلى أن رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا خليفة البكوش أعلن في الـ 27 فبراير الماضي التعاقد مع شركات “فايزر و استرازينيكا، وجونسون آند جونسون، وموديرنا” للقاح كورونا بإجمالي 12 مليون جرعة على الدفعة الأولى الشهر الحالي.

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