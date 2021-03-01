يسرا تهاجم وسائل التواصل الاجتماعي وتواجه التنمر

عبّرت الفنانة المصرية يسرا عن قلقها من حملات التنمر التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إنّ مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تطورات خطيرة خلال الفترة الماضية، وأنّها تتعامل معها بحذر كبير.

وأكدت الفنانة المصرية عدم ردها على المتنمرين، وأشارت إلى أنّها تلجأ لتجاهلهم والاقتراب من الفئة التي تحبها، لتتواصل معها بشكل مباشر.

وأوضحت أثناء مشاركتها في برنامج “سهرانين” أنّ وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تستخدم كوسيلة لإيذاء الناس، وتشويه سمعتهم، وإبعادهم عن بعضهم البعض، وأنّ الناس بحاجة لتوزيع دقيق في استخدامها.

وقالت النجمة المصرية إنّها تسعد بقراءة التعليقات المُشجّعة التي يتركها المتابعون بحقها.

يُذكر أنّ النجمة المصرية شفيت مؤخراً من فيروس كورونا، وتقوم حالياً بتصوير مشاهدها في المسلسلات التي ستظهر فيها في الموسم الرمضاني القادم.

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