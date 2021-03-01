لهذا السبب الأطفال بحاجة لمعجون أسنان خاص

أكدت مجلة “أوكو تست” الألمانية حاجة الأطفال لمعجون أسنان خاص بهم؛ لأنّ كمية الفلوريد الموجودة في معجون الأسنان العادي تفوق احتياجاتهم.

وطالبت المجلة الألمانية باستخدام معجون أسنان خاص بالأطفال، بحيث يحتوي على الفلوريد بمقدار 1000 جزء في المليون (ppm).

وحددت “أوكو تست” الكمية التي يجب استخدامها بمقدار حبة الأرز حتى عمر السنتين، وكمية بحجم حبة البازيلاء مع الأطفال حتى سن الـ6 سنوات.

ودعت المجلة الأهالي لعدم إعطاء أطفالهم أقراص الفلوريد إلّا بعد استشارة الطبيب، خاصة إنْ كانوا يستخدمون معجون أسنان يحتوي على الفلوريد.

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