شركة Razer تُطلق كاميرا ويب فائقة الجودة.. إليك مواصفاتها

رفعت شركة Razer الأمريكية النقاب عن كاميرا ويب فائقة الجودة أطلقت عليها Kiyo Pro.

وستعتمد الكاميرا الجديدة على مستشعر سوني CMOS مقاس 2.81 بوصة بدقة وضوح 1080 بيكسل.

وتتيح الكاميرا الجديدة إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K أو إلغاء قفل الحاسوب عن طريق ويندوز Hello، بالإضافة لقدرتها على تسجيل مقاطع فيديو بسرعة 60 صورة في الثانية بدون تقنية HDR أو بسرعة 30 إطار في الساعة مع تقنية HDR الفعالة.

كما يمكن للمستخدم ضبط مجال رؤية الكاميرا على وضع 103، 80، 90 درجة، بشرط أن يقوم المستخدم بتفعيل برنامج Razer Synapse.

وستحتوي الكاميرا الجديدة على سماعة استريو، خيارات تركيب متنوعة، وغطاء للعدسة من زجاج Corning Gorilla Glass3، وغطاء للحفاظ على الخصوصية، بالإضافة لكابل USB-C بطول 1.5 متر.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية ستُطلق الكاميرا الجديدة في الأسواق العالمية بسعر 200 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية