شركة ZTE تستعد لإطلاق ساعة ذكية بنمط رياضي خاص

أكدت شركة ZTE الصينية استعدادها لطرح ساعة رياضية جديدة بنمط رياضي خاص لكرة القدم أطلقت عليها Red Magic 6.

وزودت الشركة الصينية بشاشة AMOLED مقاس 1.39 بوصة، وسيصل وزن الساعة حتى 30 غراماً.

وستحتوي الساعة مستشعراً لقياس ضربات القلب، مراقبة حالة المستخدم أثناء النوم، وقياس نسبة الأوكسجين في الجسم خلال التدريبات الرياضية.

وتتميز الساعة بدعمها 16 نمطاً رياضياً، ومقاومتها الماء حتى عمق 50 متراً، بالإضافة لاحتوائها على نمط خاص لكرة القدم، لتكون الساعة الأولى في العالم التي تملك هذا النمط الذي يتميز بتسجيل ومتابعة الظروف الخاصة بكرة القدم على مدار التدريبات.

وستحتوي الساعة على بطارية تجعلها تعمل لمدة 15 يوماً خلال الشحنة الواحدة.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن سعر الساعة التي ستطلقها في الأسواق العالمية يوم 4 مارس الجاري.

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