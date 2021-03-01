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حالة نادرة.. ولادة جروة بـ6 أرجل وذيلين.. شاهد الصور

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت ولاية أوكلاهوما الأمريكية معجزةً علمية، حيث وُلدت جروة بـ6 أرجل وذيلين أطلق عليها الأطباء اسم سكيبر.

وقال الأطباء في تدوينة على صفحة المستشفى الذي وُلدت فيه، إنّ الجروة التي وُلدت بعيوب خلقية عاشت لمدة 4 أيام حتى الآن، وهي فترة تفوق جميع الحالات المشابهة لحالتها.

وأشار الأطباء إلى أن سكيبر تعاني من عيب خلقي يدعى Moncephalus dIpygus مما يعني امتلاكها لتجويف واحد في الرأس والصدر، مقابل منطقتين في الحوض، و2 من المسالك البولية، وجهازين تناسليين، وذيلين.

وبرر الأطباء سبب ولادتها بهذا الشكل بأنّ البويضة الملقحة حاولت الانقسام لتوأم في الرحم، دون أن تنجح في ذلك.

يُذكر أنّ الجروة وُلدت مع 8 أشقاء آخرين يتمتعون جميعاً بصحة عالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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