تعرف علي أحدث 3 هواتف ذكية في 2021

كشف موقع «newatlas» عن أحدث الهواتف الذكية التي التي من المتوقع إطلاقها في الأسواق خلال عام 2021، من خلال التسريبات الشائعة والإعلانات المبكرة التي تتضمن مزايا ومواصفات الهواتف الجديدة.

وأشار التقرير إلى 3 إصدارات جديدة من الهواتف الذكية لأشهر الشركات، حيث إنه من المتوقع رؤيتهم مع المستخدمين خلال الأشهر المقبلة.

Galaxy S21

من المتوقع أن يكون إصدار شركة سامسونج الجديد هو أول هاتف رائد يخرج من البوابة في عام 2021، رغم عدم خروج تقارير رسمية، إلا أن عدد من المتخصصين أفاد بأنه سيتم الكشف عن الإصدار بشكل رسمي في 14 يناير المقبل، حيث تسعى الشركة لتحقيق السبق.

وسيتم إصدار الهاتف بثلاث إصدارات، وهم «s21» ويأتي بشاشة 6.2 بوصة، و«s21 plus» ويأتي بشاشة 6.7 بوصة، و«S21 Plus ultra» ويأتي بشاشة 6.8، ويتوقع المتخصصون أن سامسونج ستوجه كل اهتمامها إلى سلسلة هواتف S الجديدة القابلة للطي خلال العام الجديد.

IPhone 13

من المتوقع أن يتصدر هاتف آيفون 13 لشركة آبل، قائمة الهواتف المطروحة خلال العام الجديد، حيث ستعود الشركة لطرح أجهزتها من جديد بعد تعطلها عام 2020.

وقد يكون إعلان نظام التشغيل iOS 15 الذي تعده الشركة في بداية شهر يونيو، كما أنه من المتوقع أن يصدر الجهاز بأربعة إصدارات، ومن المنتظر الإعلان عنه في شهر سبتمبر.

Google Pixel 6

خصصت Google معظم وقتها وطاقتها في سوق الهواتف الذكية متوسطة المدى في عام 2020، مما يجعلنا نعتقد أن Pixel 5a سيكون هاتفًا مهمًا للشركة ويمكن إطلاقه في وقت مبكر من العام بعكس Pixel 4a، الذي ظهر في أغسطس الماضي بعد مشاكل سلسلة التوريد المتعلقة بالوباء.

لم يتم تسريب الكثير من المعلومات عن Pixel 6، لكن من المتوقع أن يأتي الهاتف بتحسينات في أداء معالجة الصور، حيث إن شركة جوجل من أفضل الشركات في هذا المجال، وتشير إحدى براءات الاختراع الحديثة إلى أن الهاتف سيأتي بكاميرا سيلفي مدمجة في الشاشة، ولكن بالنظر إلى تركيز Google متوسط ​​المدى مؤخرًا، أصبح ليس من الواضح ما إذا كان سيتم اعتماده هذه الكاميرا أم لا في عام 2021.

المصدر: المصري اليوم

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