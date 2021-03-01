لينوفو تُطلق “لاب توب” قابلا للتحويل بمعالج متطور

كشفت شركة لينوفو الصينية عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه ThinkPad X13 Yoga

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج ThinkPad X13 Yoga من الجيل الحادي عشر، وبطاقة الرسوميات المدمجة Intel Iris X.

وزودت الشركة الصينية الحاسوب بشاشة مقاس 13.3 بوصة، تحتوي على لوحة WQXGA بدرجة سطوع 400 قنديلةم2.

وسيحتوي الحاسوب على ذاكرة عشوائية LPDDR4 بسعة 32 غيغا بايت والتي تعمل بسرعة 4266 ميغا هرتز، مع أقراص الحالة الساكنة SSD بسعة 1 تيرا بايت.

ويتميز الحاسوب بإمكانية تحويله عن طريق محور يحتوي على منافذ Thunderbolt4، منفذ HDMI 2.0، ومنفذUSB-A، وسيحتوي على بطارية قوية تجعله يعمل لعدة ساعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية في أبريل القادم بسعر 1379 دولارا أمريكيا.

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