مُسنة إيطالية تُقسّم تركتها بطريقة فريدة من نوعها

منحت الإيطالية “إيموندا ماريزا كافانا” التي تُوفيت يوم 9 ديسمبر 2020 ثروتها التي تصل قيمتها لـ25 مليون يورو لجميع الأشخاص والكيانات التي اهتمت بها.

حيث أوصت المرأة التي توفيت عن عمر يناهز 96 عاماً بأملاكها لـ16 شخصا وكياناً قاموا على رعايتها في الفترة الأخيرة من حياتها.

وقالت المرأة التي لم تتزوج بحياتها ولم تنجب أطفالاً إنّها أرادت إسعاد الأشخاص الإيجابيين في حياتها.

وبحسب الوصية فإنّ 16 جهة ستستفيد من ثروتها بما فيها مستشفى للأطفال في منطقتها، وآخر في عاصمة إقليم ليجوريا الذي حصل على فيلا فاخرة بقيمة 3 مليون يورو تقع بالقرب من البحر.

كما خصصت المُسنة الراحلة 3.7 مليون يورو للمرأة التي رعتها في الأشهر الـ6 الأخيرة من حياتها، وطلبت دفع إيجار منزل عاملة النظام لمدة 6 أشهر على أقل تقدير.

يذكر أنّ المرأة التي كانت مُدرّسة للأدب شكرت الأطباء وجميع الطلاب الذين مروا بحياتها.

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