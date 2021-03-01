الإعلان عن قائمة جائزة الرواية العربية لعام 2021

كشفت أمانة الجائزة العالمية للرواية العربية (أي باف) عن القائمة الطويلة لجائزة الرواية العربية للدورة 14، التي ستقام في العام الجاري.

وقالت الأمانة إنّها اختارت هذه القائمة من بين 121 رواية تقدّمت للفوز بالجائزة، التي تصل قيمتها إلى 50 ألف دولار أمريكي.

وضمت قائمة المرشحين الروايات التالية: دفاتر الوراق للأردني جلال برجس، قاف قاتل.. سين سعيد للكويتي عبد الله البصيص، علب الرغبة للبناني عباس بيضون، بنت دجلة للعراقي محسن الرملة، فاكهة الغربان لليمني أحمد زين، الاشتياق إلى الجارة للتونسي الحبيب السالمي، الملف 42 للمغربي عبد المجيد سباطة، عين حمورابي للجزائري عبد اللطيف ولد عبد الله، بساتين البصرة للمصرية منصورة عز الدين، حفرة إلى السماء للسعودي عبد الله آل عيّاف، ونازلة دار الأكابر للتونسية أميرة غنيم، وطير الليل للجزائري عمار الخوض، حياة الفراشات للمغربي يوسف فاض، وشم الطائر للعراقية دنيا ميخيائيل، عينان خضراون للسوداني حامد النظار، وجيم للجزائرية سارة النمس.

من جانبه قال رئيس لجنة التحكيم اللبناني شوقي بزيغ: إنّهم يعملون على اختيار 16 رواية من كافة أنحاء الوطن العربي، وسيتم مراعاة السياقات الأسلوبية والتعبيرية بين تقنيات التوثيق، الاستقصاء البوليسي، والرسائل والتقصي الاجتماعي والنفسي.

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة عن القائمة القصيرة المرشحة في 29 مارس الجاري، على أن يتم الإعلان عن الرواية الفائزة يوم 25 مايو.

يذكر أنّ مؤسسة جائزة بوكر الواقعة في لندن تقوم برعاية الجائزة، في حين تتولى دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي تمويلها.

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