نانسي عجرم تغني “تتر” مسلسل “راحو”

كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم، من خلال غنائها لتتر مسلسل راحو.

ووعدت الفنانة اللبنانية جمهورها، من خلال تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في تويتر، بشيء مميز في شهر رمضان المبارك.

من جانبها قالت الشركة المنتجة للمسلسل إنّ نانسي ستطلق أغنية ما تحكم عحدا، والتي ستكون تتر المسلسل يوم الثلاثاء 2 مارس الجاري.

وكانت الفنانة اللبنانية قد نشرت قبل عدة أيام مقطعاً من كواليس الأغنية، وحقق المنشور تفاعلاً كبيراً من قبل عشاقها الذين أكدوا انتظارهم الأغنية بفارغ الصبر.

ومسلسل راحو من بطولة كارين رزق الله، بديع أبو شقرا، وتأليف كلوديا مارشليان، وإخراج نديم مهنا.

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