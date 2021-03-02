محمد إمام ينشر البوستر الدعائي لمسلسل “النمر”

نشر الفنان محمد إمام، الملصق الدعائي الرسمي لمسلسل “النمرالمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وأظهر البوستر، محمد إمام على وهو يرتدي زي أسود وملثما.

وينتمي مسلسل “النمر” إلى الدراما الاجتماعية حول الصاغة وصناعة الذهب والألماس، والأجواء التنافسية الموجودة طول الوقت بين تجار ومصانع الذهب.

ويلعب محمد إمام، دور “النمر”، بمشاركة هنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح إيناس كامل، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة فى العمل، من إنتاج سينرجي.

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