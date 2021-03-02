إليك قائمة الفائزين بجوائز غولدن غلوب 2021

يعدّ حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب السنوي الثامن والسبعون، حفلا تكافئ من خلاله رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، أفضل الأعمال التلفزيونية والسينمائية خلال العام الماضي. لكن الحفل الذي يعد في العادة أكبر حفل تشهده الصناعة خلال العام، كان أقل احتفالية هذا العام.
وهنا ننشر لكم القائمة الكاملة لجائزة الغولدن غلوب، وفقا لما نقلته مجلة “فوربس” النسخة العربية.
دانيال كالويا – Judas And The Black Messiah
ساشا بارون كوهين – The Trial Of The Chicago 7
جاريد ليتو – The Little Things
بيل موري – On the Rocks
ليزلي أودوم الابن – One Night In Miami…
أفضل ممثل – فئة التلفزيون، دور مساعد
جون بويجا – Small Axe
برندان غليسون – The Comey Rule
دانيال لافي – Schitt’s Creek
جيم بارسنز – Hollywood
دونالد ساذرلاند – The Undoing
أفضل ممثلة – فئة المسلسلات التلفزيونية، موسيقية أو كوميدية
كاثرين أوهارا – Schitt’s Creek
ليلي كولينز – Emily In Paris
كالي كوكو – The Flight Attendant
إيل فانينغ – The Great
جاين ليفي – Zoey’s Extraordinary Play
أفضل فيلم – فئة الرسوم المتحركة
Soul
The Croods: A New Age
Onward
Over the Moon
Wolfwalkers
أفضل ممثل – فئة مسلسل محدود/روائي/مسلسل/فيلم تلفزيوني
مارك رافالو – I Know This Much Is True
براين كرانستون – Your Honor
جيف دانييلز – The Comey Rule
هيو غرانت – The Undoing
إيثان هوك – The Good Lord Bird
أفضل سيناريو – فئة الأفلام
آرون سوركين – The Trial of the Chicago Seven
إيميرالد فينيل – Promising Young Woman
جاك فينشر – Mank
كريستوفر هامبتون – The Father
كلوي تشاو – Nomadland
أفضل ممثلة – فئة المسلسلات التلفزيونية الدرامية
إيما كورين – The Crown
أوليفيا كولمان – The Crown
جودي كومر – Killing Eve
لورا ليني – Ozark
سارة بولسون – Ratched
أفضل أغنية أصلية – فئة الأفلام
أغنية (Io Si) – The Life Ahead
أغنية (Fight For You) – Judas and the Black Messiah
أغنية (Hear My Voice) – The Trial Of the Chicago 7
أغنية (Speak Now) – One Night In Miami…
أغنية (Tigress and Tweed) – United States vs Billie Holliday
أفضل موسيقى تصويرية – فئة الأفلام
جون باتيست – Soul
ألكسندر ديسبلا – The Midnight Sky
لودفيغ غورانسون – Tenet
جيمس نيوتن هاورد – News Of The World
ترينت ريزنور، اتيكوس روس – Mank
أفضل ممثل – فئة المسلسل التلفزيوني، موسيقي أو كوميدي
جيسون سوديكس – Tedd Lasso
دون شيدل – Black Monday
نيكولاس هولت – The Great
يوجين ليفي – Schitt’s Creek
رامي يوسف – Ramy
أفضل مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي
Schitt’s Creek
Emily in Paris
The Flight Attendant
The Great
Ted Lasso
أفضل ممثلة – فئة الأفلام موسيقي أو كوميدي
روزاموند بايك – I Care A Lot
ماريا باكالوفا – Borat Subsequent Moviefilm
كيت هدسون – Music
ميشيل فايفر – French Exit
أنيا تايلور – Emma
أفضل ممثل – فئة المسلسلات التلفزيونية الدرامية
جوش أوكونور – The Crown
جيسون بيتمان – Ozark
بوب أودينكيرك – Better Call Saul
آل باتشينو – Hunters
ماثيو ريس – Perry Mason
أفضل فيلم – فئة الأفلام الناطقة بلغة أجنبية
Minari (الولايات المتحدة)
Another Round (الدنمارك)
La Llorona (جواتيمالا، فرنسا)
The Life Ahead (إيطاليا)
Two of Us (الولايات المتحدة، فرنسا)
أفضل مسلسل تلفزيوني – فئة الدراما
The Crown
Lovecraft Country
The Mandalorian
Ozark
Ratched
أفضل ممثلة مساعدة – فئة الأفلام
جودي فوستر – The Mauritanian
غلين كلوز – Hillbilly Elegy
أوليفيا كولمان – The Father
أماندا سيفريد – Mank
هيلينا زينجل – News Of The World
أفضل ممثلة في دور مساعد – فئة الأعمال التلفزيونية
جيليان أندرسون – The Crown
هيلينا بونهام كارتر – The Crown
جوليا غارنر – Ozark
آني ميرفي – Schitt’s Creek
سينثيا نيكسون – Ratched
أفضل ممثلة – فئات المسلسلات المحدودة/مسلسل روائي/فيلم تلفزيوني
أنيا تايلور – The Queen’s Gambit
كيت بلانشيت – Mrs. America
ديزي إدغار جونز – Normal People
شيرا هاس – Unorthodox
نيكول كيدمان – The Undoing
أفضل مسلسل – فئات المسلسلات المحدودة/مسلسل روائي/فيلم تلفزيوني
The Queen’s Gambit
Normal People
Small Axe
The Undoing
Unorthodox
أفضل ممثل – فئة الأفلام الدرامية
شادويك بوسمان – Ma Rainey’s Black Bottom
ريز أحمد – Sound of Metal
أنتوني هوبكنز – The Father
غاري أولدمان – Mank
طاهر رحيم – The Mauritanian
أفضل مخرج – فئة الأفلام
كلوي تشاو – Nomadland
إيميرالد فينيل – Promising Young Woman
ديفيد فنجر – Mank
ريجينا كينج – One Night In Miami…
آرون سوركين – The Trial of the Chicago 7
أفضل فيلم – موسيقي أو كوميدي
Borat Subsequent Moviefilm
Hamilton
Music
Palm Springs
The Prom
أفضل ممثل – فئة الفيلم الموسيقي أو الكوميدي
ساشا بارون كوهين – Borat Subsequent Moviefilm
جيمس كوردن – The Prom
لين مانويل ميراندا – Hamilton
ديف باتيل – The Personal History of David Copperfield
أندي سامبيرج – Palm Springs
أفضل ممثل – فئة الأفلام الدرامية
أندرا داي – The United States vs Billie Holliday
فيولا ديفيس – Ma Rainey’s Black Bottom
فانيسا كيربي – Pieces Of A Woman
فرانسيس مكدورماند – Nomadland
كاري موليجان – Promising Young Woman
أفضل فيلم درامي
Nomadland
The Father
Mank
Promising Young Woman
The Trial of the Chicago 7
أضف تعليقـك