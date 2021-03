إليك قائمة الفائزين بجوائز غولدن غلوب 2021

يعدّ حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب السنوي الثامن والسبعون، حفلا تكافئ من خلاله رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، أفضل الأعمال التلفزيونية والسينمائية خلال العام الماضي. لكن الحفل الذي يعد في العادة أكبر حفل تشهده الصناعة خلال العام، كان أقل احتفالية هذا العام.

وهنا ننشر لكم القائمة الكاملة لجائزة الغولدن غلوب، وفقا لما نقلته مجلة “فوربس” النسخة العربية.

دانيال كالويا – Judas And The Black Messiah

ساشا بارون كوهين – The Trial Of The Chicago 7

جاريد ليتو – The Little Things

بيل موري – On the Rocks

ليزلي أودوم الابن – One Night In Miami…

أفضل ممثل – فئة التلفزيون، دور مساعد

جون بويجا – Small Axe

برندان غليسون – The Comey Rule

دانيال لافي – Schitt’s Creek

جيم بارسنز – Hollywood

دونالد ساذرلاند – The Undoing

أفضل ممثلة – فئة المسلسلات التلفزيونية، موسيقية أو كوميدية

كاثرين أوهارا – Schitt’s Creek

ليلي كولينز – Emily In Paris

كالي كوكو – The Flight Attendant

إيل فانينغ – The Great

جاين ليفي – Zoey’s Extraordinary Play

أفضل فيلم – فئة الرسوم المتحركة

Soul

The Croods: A New Age

Onward

Over the Moon

Wolfwalkers

أفضل ممثل – فئة مسلسل محدود/روائي/مسلسل/فيلم تلفزيوني

مارك رافالو – I Know This Much Is True

براين كرانستون – Your Honor

جيف دانييلز – The Comey Rule

هيو غرانت – The Undoing

إيثان هوك – The Good Lord Bird

أفضل سيناريو – فئة الأفلام

آرون سوركين – The Trial of the Chicago Seven

إيميرالد فينيل – Promising Young Woman

جاك فينشر – Mank

كريستوفر هامبتون – The Father

كلوي تشاو – Nomadland

أفضل ممثلة – فئة المسلسلات التلفزيونية الدرامية

إيما كورين – The Crown

أوليفيا كولمان – The Crown

جودي كومر – Killing Eve

لورا ليني – Ozark

سارة بولسون – Ratched

أفضل أغنية أصلية – فئة الأفلام

أغنية (Io Si) – The Life Ahead

أغنية (Fight For You) – Judas and the Black Messiah

أغنية (Hear My Voice) – The Trial Of the Chicago 7

أغنية (Speak Now) – One Night In Miami…

أغنية (Tigress and Tweed) – United States vs Billie Holliday

أفضل موسيقى تصويرية – فئة الأفلام

جون باتيست – Soul

ألكسندر ديسبلا – The Midnight Sky

لودفيغ غورانسون – Tenet

جيمس نيوتن هاورد – News Of The World

ترينت ريزنور، اتيكوس روس – Mank

أفضل ممثل – فئة المسلسل التلفزيوني، موسيقي أو كوميدي

جيسون سوديكس – Tedd Lasso

دون شيدل – Black Monday

نيكولاس هولت – The Great

يوجين ليفي – Schitt’s Creek

رامي يوسف – Ramy

أفضل مسلسل تلفزيوني – موسيقي أو كوميدي

Schitt’s Creek

Emily in Paris

The Flight Attendant

The Great

Ted Lasso

أفضل ممثلة – فئة الأفلام موسيقي أو كوميدي

روزاموند بايك – I Care A Lot

ماريا باكالوفا – Borat Subsequent Moviefilm

كيت هدسون – Music

ميشيل فايفر – French Exit

أنيا تايلور – Emma

أفضل ممثل – فئة المسلسلات التلفزيونية الدرامية

جوش أوكونور – The Crown

جيسون بيتمان – Ozark

بوب أودينكيرك – Better Call Saul

آل باتشينو – Hunters

ماثيو ريس – Perry Mason

أفضل فيلم – فئة الأفلام الناطقة بلغة أجنبية

Minari (الولايات المتحدة)

Another Round (الدنمارك)

La Llorona (جواتيمالا، فرنسا)

The Life Ahead (إيطاليا)

Two of Us (الولايات المتحدة، فرنسا)

أفضل مسلسل تلفزيوني – فئة الدراما

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

أفضل ممثلة مساعدة – فئة الأفلام

جودي فوستر – The Mauritanian

غلين كلوز – Hillbilly Elegy

أوليفيا كولمان – The Father

أماندا سيفريد – Mank

هيلينا زينجل – News Of The World

أفضل ممثلة في دور مساعد – فئة الأعمال التلفزيونية

جيليان أندرسون – The Crown

هيلينا بونهام كارتر – The Crown

جوليا غارنر – Ozark

آني ميرفي – Schitt’s Creek

سينثيا نيكسون – Ratched

أفضل ممثلة – فئات المسلسلات المحدودة/مسلسل روائي/فيلم تلفزيوني

أنيا تايلور – The Queen’s Gambit

كيت بلانشيت – Mrs. America

ديزي إدغار جونز – Normal People

شيرا هاس – Unorthodox

نيكول كيدمان – The Undoing

أفضل مسلسل – فئات المسلسلات المحدودة/مسلسل روائي/فيلم تلفزيوني

The Queen’s Gambit

Normal People

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

أفضل ممثل – فئة الأفلام الدرامية

شادويك بوسمان – Ma Rainey’s Black Bottom

ريز أحمد – Sound of Metal

أنتوني هوبكنز – The Father

غاري أولدمان – Mank

طاهر رحيم – The Mauritanian

أفضل مخرج – فئة الأفلام

كلوي تشاو – Nomadland

إيميرالد فينيل – Promising Young Woman

ديفيد فنجر – Mank

ريجينا كينج – One Night In Miami…

آرون سوركين – The Trial of the Chicago 7

أفضل فيلم – موسيقي أو كوميدي

Borat Subsequent Moviefilm

Hamilton

Music

Palm Springs

The Prom

أفضل ممثل – فئة الفيلم الموسيقي أو الكوميدي

ساشا بارون كوهين – Borat Subsequent Moviefilm

جيمس كوردن – The Prom

لين مانويل ميراندا – Hamilton

ديف باتيل – The Personal History of David Copperfield

أندي سامبيرج – Palm Springs

أفضل ممثل – فئة الأفلام الدرامية

أندرا داي – The United States vs Billie Holliday

فيولا ديفيس – Ma Rainey’s Black Bottom

فانيسا كيربي – Pieces Of A Woman

فرانسيس مكدورماند – Nomadland

كاري موليجان – Promising Young Woman

أفضل فيلم درامي

Nomadland

The Father

Mank

Promising Young Woman

The Trial of the Chicago 7

