عائلة عادل إمام تنفي شائعات عن تدهور حالته الصحية

بعد الأنباء التي ترددت عن تدهور صحة الفنان المصري، عادل إمام، وإصابته بمرض ضيق التنفس المزمن نتيجة التدخين في السنوات الماضية، وحديث بعض الصفحات عن كونه يستخدم جهاز التنفس الاصطناعي ليبقى مستوى الأكسجين في الدم لديه معتدلاً؛ نفى نجله الفنان محمد إمام، هذه الشائعات، وأكد أن الحالة الصحية لوالده جيدة للغاية.

وقال محمد إمام إن ما ينشر عن تراجع الحالة الصحية للنجم الكبير، غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف: والدي متواجدٌ في منزله وحالته الصحية جيدة، ويمارس يومه بشكل طبيعي للغاية، كما أنه يمارس الرياضة التي يحبها.

وشدّد نجل الفنان المصري البارز على ضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل الترويج لمثل هذه الشائعات عمن وصفه بـ”أحد رموز الفن في مصر والعالم العربي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية