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عائلة عادل إمام تنفي شائعات عن تدهور حالته الصحية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد الأنباء التي ترددت عن تدهور صحة الفنان المصري، عادل إمام، وإصابته بمرض ضيق التنفس المزمن نتيجة التدخين في السنوات الماضية، وحديث بعض الصفحات عن كونه يستخدم جهاز التنفس الاصطناعي ليبقى مستوى الأكسجين في الدم لديه معتدلاً؛ نفى نجله الفنان محمد إمام، هذه الشائعات، وأكد أن الحالة الصحية لوالده جيدة للغاية.
وقال محمد إمام إن ما ينشر عن تراجع الحالة الصحية للنجم الكبير، غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف: والدي متواجدٌ في منزله وحالته الصحية جيدة، ويمارس يومه بشكل طبيعي للغاية، كما أنه يمارس الرياضة التي يحبها.

وشدّد نجل الفنان المصري البارز على ضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل الترويج لمثل هذه الشائعات عمن وصفه بـ”أحد رموز الفن في مصر والعالم العربي”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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