“توم آند جيري”.. يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

نجح فيلم الرسوم المتحركة الجديد “توم آند جيري”، في تصد” إيرادات السينما الأمريكية، حيث بلغت إيراداته 13,7 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة الذي حمل اسم “عائلة كرودز: عهد جديد”، بإيرادات وصلت قيمتها إلى 1,2 مليون دولار.

وفي المركز الثالث، جاء فيلم الجريمة والإثارة “التفاصيل الصغيرة”، ببلوغه حاجز الـ 925 ألف دولار، والذي شارك في بطولته دنزل واشنطن ورامي مالك وجاريد ليتو، وأخرجه وكتب السيناريو له، جون لي هانكوك.

واحتل المركز الرابع فيلم الحركة والمغامرات “المرأة الخارقة 1984″، الذي حصد إيرادات قيمتها 710 آلاف دولار، وشارك في بطولته جال جادوت وكريس باين وكريستين ويج، ومن إخراج باتي جنكينز، بينما جاء فيلم الحركة والإثارة “الرامي” في المركز الخامس، مُحققًا 700 ألف دولار.

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