تقرير – ابل تنوي إطلاق ايفون 13 بذاكرة تخزين 1 تيرابايت!

بالرغم من أنه لا يزال يتبقى أكثر من 6 أشهر على الإعلان عن هواتف ايفون 13 الجديدة، إلا أنه من فترة للأخرى تظهر معلومات جديدة مسربة عنها.

الانتقال إلى سعة تخزين 1 تيرابايت

السعة القصوي الحالية موجودة في سلسلة ايفون 11 برو وايفون 12 برو وتبلغ 512 جيجابايت غير قابلة للزيادة.

ابل تخطط لزيادة السعة التخزينية القصوى في ايفون 13 برو و برو ماكس لتبلغ 1 تيرابايت لأول مرة في تاريخ سلسلة الايفون.

موقع 9to5mac قال أن ابل تخطط لإطلاق نسخاً من الايفون برو بسعة 1 تيرابايت نقلاً عن محللي بيت الأوراق المالية Wedbush الذين بدورهم أكدوا المعلومة نقلاً عن مصادر خاصة بهم في سلاسل التوريد.

هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن هواتف ذكية بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، فقد سبق وأن أعلنت سامسونج بالفعل عن هواتف مثل جالكسي S10 بلس بسعة تصل إلى هذا الحجم لكنها عادت مرة أخرى إلى السعات الأقل.

حالياً تبدو السعات التخزينية مثل 128 و 256 جيجابايت كافية للغاية مع الاستخدام العادي، وهناك فئة محدودة قد ترغب في شراء السعات الأعلى خاصة وإن كانت تود الاحتفاظ بالكثير من الملفات والصور ومقاطع الفيديو عالية الجودة على الجهاز.

من المزايا الأخرى المنتظرة في سلسلة ايفون 13 أيضاً تحسين شبكات الجيل الخامس 5G مع مودم X60 الجديد وكذلك الوايفاي، وإضافة معدل تحديث للشاشة بتردد متغير يصل إلى 120 هيرتز، وتقنية الشاشة الدائمة Always On Display.

ابل أيضاً قد تعمل على إضافة مستشعر بصمات Touch ID داخل الشاشة جنباً إلى جنب مع نظام التعرف على الوجه Face ID في ايفون 13 للتبديل بينهما تفادياً للمشاكل التي تحدث عند ارتداء الكمامة.

من المنتظر الإعلان عن هواتف ايفون 13 في شهر سبتمبر المقبل وإطلاقه في الأسواق نهاية العام الجاري.