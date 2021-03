ساحرة سريلانكية تتسبب في موت طفلة

الشرطة السريلانكية ألقت القبض على امرأة قامت بضرب فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات بالعصا بزعم طرد الأرواح الشريرة منها، ما تسبب في وفاتها.

وكانت المرأة التي تدعي تخصصها في السحر قد وعدت الفتاة من بياجاما الواقعة على بعد 33 كيلومترًا شرق كولومبو، بتخليصها من الأرواح الشريرة.

وقالت الشرطة إن المرأة ضربت الفتاة في أوقات مختلفة خلال 3 أيام متتالية.

وتم القبض على والدة الضحية لمساعدتها الساحرة فى ضرب ابنتها.

وأفادت مصادر طبية بأن الطفلة توفيت يوم الاحد متأثرة بإصابات في اعضائها الداخلية.

ووجدت الشرطة أنه تم ستخدام 5 عصي على الأقل في ضرب الطفلة وقد تكسرت بسبب الاستخدام المتواصل لها.

ولا يزال استخدام السحر مستمرا في سريلانكا، حيث يسود اعتقاد أنه قد يخفف الأمراض أو يساعد في حل النزاعات العائلية أو قضايا الأراضي وتلك المتعلقة بالأموال. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

