اكتشاف جثة حوت نادر في المياه الضحلة بالصين

اكتشفت السلطات الصينية وجود حوت عنبر نافق، يصل طوله إلى 18 مترًا، في المياه الضحلة لبحر “بوهاي”، أمام ساحل مدينة “داليان” بمقاطعة “لياونينغ” شمال شرقي البلاد.

وأفاد الخبير بمركز الخدمة الثقافية العامة بالمقاطعة، سوي هونغ جين، أن حيتان العنبر تتميز بأنها شديدة الندرة في بحر “بوهاي”، موضحًا أن ذَكَر الحوت الذي تم اكتشاف جثته يزن 40 طنًا، ويتراوح عمره بين السنّ المتوسط والشيخوخة.

وأضاف: تم نقل جثة الحوت إلى مؤسسة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية، وذلك بعد الفحص والتأكد من عدم وجود أي إصابات ظاهرة على الجسد، حيث ستكون هناك مساعِ لتحديد سبب الوفاة.

وأشار المسؤول الصيني إلى أن الجهات المعنية قررت أن يتم عرض هذا الحوت في متحف “داليان” للتاريخ الطبيعي، مع إخضاعه لدراسات وأبحاث العلوم البحرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية