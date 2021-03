نفوق أكثر من 200 رأس من الماعز بجبال اشتوكة‬ المغربية

نفق أكثر من 200 رأس من الماعز بدوار “توريرت إكاركرن”، ضمن الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها في المغرب، وذلك على مدى الأيام الأخيرة، في حين ما زالت الأسباب مجهولة.

وتسببت الواقعة وفق مالك القطيع النافق، في كارثة مادية وبيئية وصحية، فيما انتشرت الروائح الكريهة والكلاب الضالة المهددة لسلامة المواطنين بالمكان الذي جرى التخلص فيه من تلك المواشي.

ووفق ما ذكرت صحيفة “هسبريس” المغربية أن السلطة المحلية سبق أن أخبرت المصالح البيطرية المختصة بالواقعة، فانتقلت وحدة منها إلى المكان، حيث جرى أخذ عينات لإجراء تحاليل مخبرية في أفق تحديد سبب نفوق تلك الأعداد الكبيرة من الماعز.

