منصة DxOMark تعطي كاميرا جالكسي S21 ألترا نقاط أقل من جالكسي S20 ألترا!

منصة DxOMark هي منصة متخصصة في إجراء اختبارات صارمة لكاميرات الهواتف الذكية، ومؤخرًا قد انتهت المنصة من إجراء اختبارات كاميرا جالكسي S21 ألترا، أحدث وأقوى هواتف سامسونج، وبشكل مفاجئ حصل هذا الهاتف على نقاط أقل من التي حققها هاتف جالكسي S20 ألترا في العام السابق!

كاميرا جالكسي S21 ألترا ضد جالكسي S20 ألترا

حصلت كاميرا جالكسي S21 ألترا على 128 نقطة من حيث أداء التصوير الفوتوغرافي العادي، وهو نفس الرقم الذي حققه هاتف جالكسي S20 ألترا في العام السابق، وتحقيق نفس الرقم هو أمر قد يعيب الهاتف في حد ذاته، نظرًا لأنه بهذا الشكل لم يحقق تفوقًا أمام الجيل السابق.

الأمر يختلف فيما يتعلّق بأداء تصوير الفيديو، هذا حيث حصل الهاتف على 98 نقطة من حيث تصوير الفيديو في مقابل 106 لهاتف العام السابق، وحسبما أوضحت المنصة فالأداء كان ضعيفًا مقارنةً بالجيل السابق وحتى بالمقارنة مع جالكسي نوت 20.

أما من حيث أداء الفيديو فقد حصل الهاتف على نقاط أقل نظرًا لمشاكل في التثبيت البصري أثناء التصوير، هذا في حين أن الاختبارات قد شملت جودة التصوير 4K/60FPS فقط، نظرًا لأن الأداء لم يسمح باختبار دقة 8K من الأساس بسبب مشاكل التثبيت.

نذكر أن هذه الأرقام ليست “مقدّسة”، بل هي فقط تأتي كناتج لاختبارات DxOMark الشخصية، لذلك لا يجب عليك أن تأخذها بإيمان تام، ولعل أفضل ما يمكنك فعله هو تجربة الهاتفين بنفسك في حالة أردت شراء أحدهم، هذا في حين أن نسخة جالكسي S21 ألترا التي تم اختبارها كانت تعمل بمعالج إكسينوس وليس سنابدراجون.

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