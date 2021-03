شركة إسبانية تطلق مشروعًا لتوليد الكهرباء من البرتقال

شركة “إيماسيسا” الإسبانية أطلقت مشروعًا لتوليد الكهرباء باستخدام البرتقال، حسبما أفاد المتحدث باسم الشركة بينينو لوبيز.

ووفقا له تشتهر مدينة إشبيلية بالبرتقال مر المذاق وقال لوكالة “سبوتنيك”: “يوجد حوالي 50 ألف شجرة من هذا البرتقال مر، والذي لا يؤكل، لذا قررنا استخدامه لأغراض أخرى”.

وأشار لوبيز إلى أنه لضرورة التخلص من البرتقال المتساقط من الأشجار أطلقت شركة المياه المحلية “إيماسيسا” مشروعًا غير مسبوق في البلاد لتوليد الطاقة.

وقال لوبيز: “يتم عصر البرتقال لينتج عنه 50% عصير، و 50% مخلفات (قشر ولب). ومن السكر الموجود في العصير، ينتج غاز يحتوي على نسبة عالية من الميثان، يستخدم لإنتاج الطاقة”.

وأوضح لوبيز أن 50 طنًا من البرتقال تسمح بإنتاج طاقة تكفي لحوالي مئة مبنى سكني يوميا، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم وجود خطط في المستقبل القريب لتزويدها في المنازل.

وأشار إلى أن “طاقة البرتقال” التي يتم الحصول عليها من العصير سيتم استخدامها لمعالجة مياه الصرف الصحي، واستخدام القشر واللب لإنتاج السماد للزراعة.

وفي العام الماضي، أطلقت الشركة مشروعًا تجريبيًا، تم فيه استخدام 2-3 أطنان من البرتقال، ومن المخطط هذا العام استخدام 50 طنًا. وفقا لسبوتنيك.

وفي وقت سابق تم استخدام البرتقال المر من شوارع إشبيلية كعلف للماشية وبكميات قليلة جدًا في صناعة العطور وإنتاج مربى البرتقال المر.

