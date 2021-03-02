اليابان تُشيّد المزيد من المراحيض الشفافة في الأماكن العامة

كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية عن قيام اليابان بتشييد مجموعة جديدة من دورات المياه العامة في إحدى حدائق اليابان.

وقالت الصحيفة: إن هذه المباني الجديدة تتسم بأنها من الداخل مثل معظم دورات المياه العامة اليابانية، نظيفة ولا تنبعث منها أي رائحة كريهة. والمراحيض نفسها من أحدث طراز لكن الشيء الذي يميزها عن غيرها، هو جدرانها الزجاجية شفافة. فمن الخارج يمكن رؤية كل شيء داخلها.

وأضافت: مصمم هذه الدورات العامة المهندس المعماري العبقري كينغو كاما، وهو واحد من 16 مصممًا معماريًا على مستوى العالم تم تكليفهم بالعمل على هذه هذه المباني العامة.

وقال المهندس المعماري بان شيغيرو: هناك مسألتان تزعجان أي إنسان في حال دخوله دورة مياه عامة، الأولى تتعلق بالنظافة، والأخرى ترتبط بما إذا كان هناك أحد في الداخل، ومن ثمّ فإن هذه المراحيض تسمح لمرتاديها بالتأكد من مستوى النظافة، وكذلك الاطمئنان إلى عدم وجود شخص داخلها.

جدير بالذكر أن شركة “”Toto، التي صمّمت مراحيض “واشليت”، كانت قد كشفت مطلع هذا العام، عن عزمها على تنفيذ مراحيض تعمل بالذكاء الاصطناعي بحيث تكون قادرة على تحليل النفايات المترسبة وإجراء ما يعادل فحصًا طبيًا بشأنها.

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