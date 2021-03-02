اعتقال سريلانكية قتلت طفلة ضربًا بدعوى طرد “الأرواح الشريرة”

اعتقلت الأجهزة الأمنية في سريلانكا امرأة، بتهمة القيام بضرب فتاة لا يتجاوز عمرها تسع سنوات، بالعصا؛ تحت ذريعة محاولة طرد الأرواح الشريرة من جسدها، وهي الجريمة التي أسفرت عن إزهاق روح الطفلة البريئة.

وكانت المجرمة التي ادعت قدرتها على ممارسة السحر، قد أخبرت الفتاة أنها قادرة على تخليصها من الأرواح الشريرة التي تفسد عليها حياتها، وذلك في بلدة “بياجاما”، الواقعة على مسافة 33 كيلومترًا إلى الشرق من العاصمة كولومبو.

ووفق ما أوردته مصادر أمنية؛ أقدمت المرأة على ضرب الفتاة على مدار ثلاثة أيام متتالية، فيما تم توقيف والدة الفتاة الصغيرة بتهمة مساعدة الساحرة في تنفيذ الجريمة.

وذكرت مصادر طبية أن الفتاة فارقت الحياة جراء تعرضها لإصابات في أعضائها الداخلية، حيث تبين أن الجانية استعملت أكثر من خمسة عصي، ظلّت تتكسر واحدة بعد الأخرى على جسد الضحية من شدة الضرب.

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