الصحة السعودية تشترط على الراغبين في أداء مناسك الحج الحصول على لقاح كورونا

اشترطت وزارة الصحة السعودية على الراغبين في أداء فريضة الحج تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى يتم قبلوهم لأداء المناسك.

وأكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة في تصريحات صحفية على إلزام أخذ اللقاح المضاد للفيروس للراغبين بالمشاركة، مطالبا الجهات المختصة بالإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج المقبل.

وشدد الربيعة على ضرورة تكوين لجنة “لقاحات كورونا” للمشاركين في موسم الحج والعمرة، لكنه لم يحدد إذا كان الحجاج سيشترط عليهم أخذ اللقاح في بلدانهم أو في داخل المملكة، أم أن حج هذا العام سيقتصر على حجاج الداخل من جميع الجنسيات.

يُشار إلى أن موسم الحج الماضي اقتصر على المواطنين والمقيمين داخل السعودية من جنسيات مختلفة؛ نظراً لانتشار فيروس كورونا.

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