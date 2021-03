ضبط 300 شخص بزفاف مخالف لقيود كورونا في الأردن

وسائل إعلام أردنية أفادت بأن قوات الأمن ضبطت 300 شخص، شاركوا بحفل زفاف في منطقة بيرين في محافظة الزرقاء شمال البلاد، بمن فيهم العريس.

وكشف محافظ الزرقاء حجازي عساف، أن العريس الذي لم يكشف هويته، وصل إلى مزرعة استأجرها في منطقة بيرين لإقامة حفل زفافه، عبر طائرة مروحية، موضحا أن البحث جار عن صاحب المزرعة.وفقا لصحيفة عمون.

وقال المحافظ إن العريس، تم تحويله إلى المركز الأمني لإيداعه القضاء المختص، فيما تم ضبط 300 شخص لمخالفتهم قيود كورونا.

وكان وزيرا العدل والداخلية الأردنيان استقالا عقب حضورهما مأدبة عشاء في مخالفة لأوامر الدفاع المتعلقة بقيود فيروس كورونا.

