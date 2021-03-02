بعد العرض الجديد لمسرحية “بودي جارد”.. صدمة وردود فعل غاضبة

بدأت منصة “شاهد.نت” بعرض مسرحية “بودي جارد” من بطولة الفنان عادل إمام، بمشاركة الفنانين: عزت أبو عوف، سعيد عبد الغني، رغدة، ونخبة من ألمع الممثلين المصريين.

وكتب المسرحية يوسف معاطي، وأخرجها رامي إمام، وقام بإنتاجها سمير خفاجي سنة 1999.

واستمر عرض المسرحية 11 سنة على خشبة مسرح الهرم بالقاهرة، وعرضت بأكثر من بلد عربي، وتُعرض حاليا على منصة شاهد.نت.

وعلى نحو مفاجئ، تعرضت المسرحية لانتقادات لاذعة، ووصفها بعض المتابعين بأنها “أسوأ أعمال عادل إمام المسرحية”.

وفي معرض ردود الفعل على المسرحية، قال الشاعر صلاح عطية إن “العمل ممل وخال من الضحك.. ستظل أفضل مسرحيات شاهد ماشفش حاجه والواد سيد الشغال والزعيم”.

وتاليا بعض ردود الفعل على المسرحية:

من جهته، دافع الفنان شريف إدريس، أحد الممثلين المشاركين في “بودي جارد”، عن المسرحية وقال في منشور على حسابه في فيسبوك: “ليس من حقي أن أرد على أي انتقادات موجهة للمسرحية، وسواء أعجبتك أم لم تعجبك فهذا حقك الشرعي تماما، ولكن الناس التي تتطاول بشكل قليل الأدب يجب أن أوجه لهم كلمتين مهمين”.

وأشار شريف إدريس إلى أنه ظل يشارك في مسرحية “بودي جارد” منذ يناير 2006 حتى توقف عرضها في نهاية 2010، وكان يصدم من حجم الحضور للمسرحية، وحرص بعض الجمهور على الحضور إلى المسرح أكثر من مرة لمجرد مشاهدة الفنان عادل إمام”.

وتابع موجهاً حديثه للمشاهد: “مع اختلاف الزمن قد لا تعجب المسرحية حضرتك، لكن للأسف اسمح لي أن أقول لك إن حضرتك لست مقياساً للنجاح والفشل، مع احترامي الشديد، بدليل أنها أغلى مسرحية بيعت في تاريخ المسرح، وكنت شاهدا على نجاحها كل ليلة بعيني، نجاحها الذي هو أهم من المال، نجاحها الحقيقي في الجمهور الذي ظل يحضرها لمدة 11 عاما متواصلين”.

واختتم شريف إدريس منشوره قائلا: “حب الناس لعادل إمام وتاريخه الذي لم يستطع أحد أن يصل إلى ربعه، وباختصار انتقد براحتك ولكن بأدب، ونقدك على رأسي. شكرا”.

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