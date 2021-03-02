سائق توصيل طلبات ينقذ طفلة سقطت من الطابق الـ12 في العاصمة الفيتنامية هانوي

تمكن شاب من إنقاذ طفلة سقطت من الطابق الـ12 والتقطها بأعجوبة بعد أن سمع صوت صراخ في العاصمة الفيتنامية هانوي عندما كان ينتظر طرداً في سيارته، فرأى طفلة تتدلي من إحدى المباني وتتشبث بالحافة بيد واحدة.

وحاول الوصول إلى منطقة يستطيع من خلالها التقاط الفتاة بشكل أفضل فتسلق سقفا في الطابق السفلي من المبنى ويعد بضع لحظات سقطت الطفلة التي تبلغ من العمر عامين فقط عن ارتفاع 164 قدما بين يدين الشاب.

ونقلت فوراً الى المستشفى وانقذت من موت محقق وعولجت من خلع في الفخذ أما الشاب نغوين نجوك مانه، 31 عاما فعانى من التواء طفيف في ذراعه.

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