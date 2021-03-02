ولادة حيوان مهدد بالإنقراض من فصيلة “إنسان الغاب” في ولاية لويزيانا الأمريكية

نشر معهد أودوبون للطبيعة مقطعاً مؤثراً لأم وضعت قرداً من فصيلة “إنسان الغاب” السومطري المهدد بالإنقراض وهي تمسح على شعر وليدها الأول الأحمر بمدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية.

وبحسب المتحدثة باسم المعهد فإنه لم يحدد جنس المولود إلى الآن وأن والد القرد جاء من حديقة حيوان هانوفر في ألمانيا عام 2018 وهو من أكثر ذكور الحيوانات قيمة وراثية.

ويعود السبب في جعله من الحيوانات المهددة بالإنقراض في موطنه الأصلي بجنوب شرق آسيا إلى خطط التنمية والتعدين ومزارع زيت النخيل هناك وفقا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا