اللجنة الاستشارية لمُكافحة كورونا: وفرنا ثلاجات كبيرة مُتحركة لحفظ ونقل اللقاحات المخصصة لفيروس كورونا

قال المسؤول الإعلامي للجنة العلمية الاستشارية لمُكافحة فيروس كورونا محمد الرابطي في تصريح للرائد الثلاثاء، إن اللجنة وفرت عن طريق الشركاء المحليين والدوليين الممثلة في “اليونسيف” ثلاجات كبيرة مُتحركة بالمولد الخاص بها ذات درجات حرارة مُناسبة لحفظ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المزمع توريدها للبلاد.

وأوضح الرابطي أن عملية نقل شحنات اللقاحات ستشرف عليها لجنة مُتعددة القطاعات من وزارة الداخلية ووزارة الصحة واللجنة العلمية والمركز الوطني لمكافحة الامراض، لافتاً إلى أن اللقاحات ستصل في مارس، لكن لم يتم تحديد الموعد والكمية إلى الآن.

وأكد الرابطي أن اللجنة تواصلت مع مجمع ” كوفاكس” لتوريد الدفعة الأولى من اللقاحات، وتعاقدت مع أربعة شركات أخرى لتوريد الدفعة الثانية من اللقاحات؛ لتصل لتوريد 12 مليون جرعة.

وأضاف الرابطي أن الكوادر الطبية التي ستقوم بإعطاء اللقاحات للمواطنين يتم تدريبها بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة اليونسف، ولن تتعامل مع المواطنين بشكل مباشر حتى يتم تجهيزها وتدريبها.

وفي سياق متصل أكد الرابطي أن اللجنة لن تلجأ إلى الحظر الكامل إلا عند زيادة مؤشر الإصابات وانتشار الفيروس بشكل واسع، مشيرا إلى أن مؤشر الإصابات مُستقر الآن.

يُذكر أن المركز الوطني لمُكافحة الأمراض أعلن، الاثنين، فتح منظومة تسجيل التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

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