مجلة علمية: “العناق” يقوّي المناعة ويقلّل الإحساس بالألم

كشف باحثون، وفق مجلة Psychology Today العلمية، أن تقديم الدعم لشخص آخر من خلال العناق يساهم في تقليل مشاعر التوتر وعدم الراحة، ويجعل الشخص المانح يشعر بالنتيجة ذاتها.

وأوضحت إحدى الدراسات العلمية أنه بعد تعريض عدد من الأزواج لنبضاتٍ كهربائية بسيطة لتحفيز شعورهم بالألم، ومراقبة التغيرات التي طرأت على أدمغتهم وأدمغة زوجاتهم عندما قمن بمعانقتهم أثناء العملية، أن الأجزاء المتعلّقة بالتوتُّر والقلق في دماغ كل امرأة تراجع نشاطها بشكل طفيف، بينما نشطت الأجزاء المرتبطة بمشاعر إشباع الأمومة لديهن.

وبحسب الدراسة فإنه وفيما يتعلق بمستوى الألم التي اختبرها الرجال؛ اتضح أنها قد تباينت بشكل واضح قبل تلقي العناق وبعده.

ومن الناحية الفسيولوجية، ذكرت المجلة أن هناك تأثيرًا للعناق في تنشيط آليات عصبية وهرمونية محددة تقلل من نقل الأعصاب لمشاعر الألم، حيث تقلّل تلك التغيرات ضغط الدم المرتفع ومؤشرات الإجهاد وتمنح التوازن بين أجهزة الجسم العصبية.

ووجد الباحثون في دراسة أجريت على أكثر من 400 بالغ أن العناق يقلّل من فرص إصابة الشخص بالمرض؛ وتبيّن أن المشاركين الذين تلقوا كماً أكبر من التعاطف والملامسة في محيطهم كانوا أقل عرضة للإصابة بالمرض، وحتى لو أصيبوا بالأمراض فهم يظهرون درجات أقل حدة من الأعراض عن أولئك الذين لم يمتلكوا دوائر داعمة لهم من المقربين.

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